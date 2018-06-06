Технического директора развлекательного центра в Иркутске отправили под домашний арест

Технический директор центра «Гравитация» в Иркутске Олег Соболев, где из-за химических опытов пострадали дети, помещен под домашний арест.

«Следователь ходатайствовал об избрании в отношении Олега Соболева меры пресечения в виде содержания под стражей. В ходатайстве отказано, избрана мера пресечения в виде домашнего ареста», – сказал представитель Кировского районного суда Иркутска, передает ТАСС.

Ранее суд поместил под домашний арест учредителя ООО «Кайзен» (организатор проведения химических опытов в научно-развлекательном центре «Гравитация» в ТРЦ «Комсомолл») Наталью Соболеву.

Оба они проходят в качестве обвиняемых уголовному делу, возбужденному после ЧП по п.п. «а,б,в» ч. 2 ст. 238 УК РФ («оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, предназначенных для детей в возрасте до шести лет, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека»).

Напомним, в пятницу в иркутском минздраве сообщили, что несколько детей получили термические ожоги при воспламенении спиртосодержащей жидкости во время проведения опытов в игровой комнате в торговом центре Иркутска «Комсомолл».

Позже стало известно, что в ходе неудачного эксперимента детям пытались показать принцип действия фейерверка. Работа научно-развлекательного центра «Гравитация» была приостановлена.