В ДНР задержали подозреваемого в шпионаже в пользу СБУ

В самопровозглашенной Донецкой народной республике задержан подозреваемый в шпионаже в пользу Службы безопасности Украины, сообщает министерство госбезопасности (МГБ) ДНР.

Подозреваемый якобы передавал данные для организации покушения на замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуарда Басурина и терактов в республике, передает РИА «Новости».

Отмечается, что задержанный – гражданин Королевства Иордания.

По данным МГБ, мужчину завербовали в 2016 году сотрудники СБУ; по их заданию он собирал данные о расположении воинских частей и перемещениях военной техники ДНР.

Информация использовалась украинскими спецслужбами для подготовки терактов на территории республики.

Зимой 2018 года он «получил задание по осуществлению наблюдения за адресом проживания заместителя командующего корпуса министерства обороны ДНР полковника Эдуарда Александровича Басурина»; было установлено, что «передаваемая сотрудникам СБУ информация использовалась для подготовки покушения на жизнь Басурина».

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «шпионаж». Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

В МГБ ДНР в данный момент проводятся контрразведывательные, оперативно-розыскные и следственные мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к деятельности подозреваемого Хальдуна Найефа Саила Харахшехи и его украинских кураторов.

Напомним, в апреле в ЛНР заявляли, что СБУ вербует граждан с целью совершения терактов, организации провокаций и сбора развединформации.