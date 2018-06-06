ЦБ не исключил повышения нормы банковских резервов по валютным пассивам

Банк России может повысить норму обязательных резервов банков по валютным пассивам, сообщила руководитель ЦБ Эльвира Набиуллина.

Она сообщила, что такой вариант рассматривается, но «там даже принципиальное решение не принято», хотя «такой инструмент возможен».

«Есть плюсы и минусы», – приводят «Ведомости» слова Набиуллиной.

Как сообщила глава ЦБ, обсуждение «разных мер» находится «на очень ранней стадии».