Боец ВСУ рассказал о развлечениях «свиноводов» в плену у ДНР

Украинский военный Алексей Кириченко рассказал о том, чем занимался, когда находился в плену у ополченцев ДНР.

В плен Кириченко попал в 2014 году и оставался пленным почти три с половиной года. Как передает УНИАН, в плену он сделал сатирическую газету «Тюремный укроп», выпуск которой посвятил «волынской свинье».

«С нами парень сидел, он сказал, как-то так ляпнул, что на Волыни у них свиньи за год вырастают до 500 кг, и ребята, соответственно, его там чуть не избили. Ребята решили, эксперты-свиноводы, что технически волынская свинья может достигать 500 кг, но у нее должно быть тогда три моста. Эта свинья должна иметь рога, потому что она на Волыни ими добывает янтарь», – рассказал Кириченко.

По словам Кириченко, в плену у него была Библия, он нарисовал «макет будущего дома, который хочет сделать из глины», вел дневник. Пленные, по его словам, учили английский и немецкий языки, «согревались» спортом.

Кириченко участвовал в майдане в Харькове, до конфликта в Донбассе не был военным.

Из плена был освобожден во время большого декабрьского обмена.