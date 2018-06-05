Обстрелы ВСУ вынудили ОБСЕ отказаться от наблюдения за Донецкой фильтровальной станцией

Мониторинговая миссия ОБСЕ временно приостановит усиленный мониторинг ротации смен рабочих на Донецкой фильтровальной станции в связи с обстрелами ВСУ, сообщили в СЦКК.

«Завтра, 6 июня, в связи с непрекращающимися фактами нарушений режима прекращения огня в районе Донецкой фильтровальной станции миссия ОБСЕ временно приостановит усиленный мониторинг во время ротации дежурных смен станции», – заявил представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), передает РИА «Новости».

По его словам, в случае дальнейших провокаций со стороны силовиков и отказе сотрудников станции выезжать без усиленного мониторинга сотрудников ОБСЕ, Донецкая фильтровальная станция может приостановить свою работу, с последующей консервацией.

Донецкая фильтровальная станция обеспечивает водой около 400 тыс. жителей Донецка, Авдеевки, Ясиноватой и ряд других населенных пунктов.

Напомним, в конце мая ВСУ обстреляли автомобили специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и МЧС ДНР в районе Донецкой фильтровальной станции.