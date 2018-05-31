Украинские силовики обстреляли колонну ОБСЕ

Вооруженные силы Украины обстреляли автомобили специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и МЧС ДНР, сообщил представитель ДНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Колонна была обстреляна около 10.00 в районе Донецкой фильтровальной станции, никто не пострадал. Автомобили, по словам представителя самопровозглашенной республики, ехали в направлении станции из Ясиноватой, передает РИА «Новости».

«Из одного блиндажа вооруженных сил Украины, пролегающего с западной стороны дороги, вышел украинский военнослужащий и открыл прицельный огонь из стрелкового оружия в направлении двигавшегося автомобиля МЧС. К счастью, обошлось без пострадавших и повреждений», – сообщили в представительстве.

МЧС ДНР ведет противоминные работы, чтобы обеспечить ОБСЕ проезд к фильтровальной станции.

Ранее в четверг в оперативном командовании ДНР сообщали, что накануне украинские военные открыли огонь из минометов по патрулю СММ ОБСЕ в районе села Петровское под Докучаевском.

В среду представитель России в контактной группе по Украине Борис Грызлов рассказывал, что Москва предлагает сторонам конфликта в Донбассе развести силы в районе Донецкой фильтровальной станции. Первый замглавы специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине Александр Хуг заявлял, что стороны конфликта в Донбассе обладают полным контролем над боевыми действиями, для прекращения боев нужно только политическое решение.