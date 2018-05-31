Украинские военные обстреляли патруль ОБСЕ под Докучаевском

Подконтрольные Киеву военные в среду, 30 мая, открыли огонь из минометов по патрулю СММ ОБСЕ в районе села Петровское под Докучаевском, заявили в оперативном командовании ДНР.

«ВСУ вновь открыли огонь из минометов по патрулю международной миссии, теперь в районе села Петровское», – отметили в командовании, сообщает Донецкое агентство новостей.

В командовании добавили, что инцидент произошел накануне, 30 мая.

Ранее в соцсетях появилась видеозапись разгрома украинской бронетехники на подступах к Донецкой народной республике.

В последние дни украинские силовики предприняли ряд масштабных атак на позиции ДНР. 23 мая сообщалось, что украинские силовики существенно продвинулись в районе поселка Южное под Горловкой, однако наступление остановилось, так как ополченцы усилили свои позиции.