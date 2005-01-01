В ОБСЕ объявили о полном контроле сторон над боевыми действиями в Донбассе

Стороны конфликта в Донбассе обладают полным контролем над боевыми действиями, для прекращения боев нужно только политическое решение, заявил первый замглавы специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине Александр Хуг.

Хуг заявил, что, по его «личному мнению», конфликт на востоке Украины продолжается слишком долго, его можно «остановить даже сегодня», передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал «Россия 24».

Как заявил Хуг, СММ «установила факт», что стороны «фактически полностью» контролируют боевые действия, в этом «нет никаких сомнений».

Он отметил, что стороны уже договаривались о прекращении огня в связи с праздниками или сбором урожая, и тогда число нарушений «сокращалось» с тысяч «всего лишь до десятков». По его словам, это демонстрирует, что при желании стороны могут остановить боевые действия.

Он признал, что существуют «небольшие проблемы у командований» при доведении приказов «до мест», но «в целом все зависит от политической воли».

«Без политической воли, без минимальной дисциплины в выполнении приказов и распоряжений мы станем свидетелями повышения количества погибших и раненых», – сказал он.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала об обострении ситуации в Донбассе, где украинские силовики прибегли к тактике «жабьих прыжков».