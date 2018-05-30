Россия предложила развести силы сторон конфликта у Донецкой фильтровальной станции

Москва предлагает сторонам конфликта в Донбассе развести силы в районе Донецкой фильтровальной станции, заявил представитель России в контактной группе по Украине Борис Грызлов.

«Российская делегация предложила создать участок разведения сил вокруг Донецкой фильтровальной станции, находящийся под особым контролем Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ», – цитирует Грызлова РИА «Новости».

Об этом было заявлено в связи с тем, что по словам полпреда России, донецкая фильтровальная станция подвержена особым рискам.

«Складывается впечатление, что перед ВСУ поставили цель захватить этот важнейший инфраструктурный объект и отрезать водоснабжение прилегающих районов, неподконтрольных киевским властям», – сказал Грызлов.

В начале мая он отмечал, что контактная группа рассмотрела ряд случаев нарушения действующего режима прекращения огня, в частности происшедшие вблизи Донецкой фильтровальной станции. Позднее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что после отъезда спецпредставителя США по Украине Курта Волкера, ВСУ «активизировали военные провокации в районе донецкой фильтровальной станции под Горловкой и в ряде других населенных пунктов».

Также в МИД заявили, что обострение ситуации на линии разграничения в Донбассе может иметь серьезные последствия, если не принять срочных мер по снижению напряженности.