Художественные работы Шойгу выставят в музее в Туве

В национальном музее Тувы «Алдан-Маадыр» в среду откроется выставка работ министра обороны России Сергея Шойгу.

Личные художественные работы Шойгу будут представлены широкой публике впервые, передает ТАСС со ссылкой на представителя Минобороны России.

Это изделия из дерева – вазы, шкатулки, скульптуры, а также графика и живопись.

Отмечается, что выставка работает в рамках художественно-выставочного проекта «Несокрушимая и легендарная», приуроченного к столетию создания Рабоче-крестьянской Красной Армии. И будет работать до конца июня в национальном музее Тувы «Алдан-Маадыр» в Кызыле.