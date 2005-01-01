Немецкие политики возмущены заявлениями американского посла

Немецкая фракция «Левых» и экс-глава СДПГ Мартин Шульц заявили, что посол США Ричард Гренелл должен быть незамедлительно выслан из Германии в связи с его высказываниями.

Телеканал N-TV отмечает, что немецкие политики возмутились высказыванием Гренелла, который выступил за укрепление позиции консерваторов по всей Европе. «То, что делает этот человек, беспрецедентно в международной дипломатии», – приводит слова Шульца RT.

Он отметил, что посол вместо проявления нейтрального отношения к стране действует как представитель политического движения.

Лидер фракции «Левых» Сара Вагенкнехт потребовала немедленно выслать Гренелла из страны, так как в Германии больше не может оставаться в качестве дипломата человек, который считает, «что может по-барски решать, кто управляет в Европе».

Ранее Гренелла уже раскритиковали за его высказывания, при этом в Германии заметили, что его слова нарушили Венскую конвенцию 1961 года, в которой говорится, что дипломаты «обязаны не вмешиваться во внутренние дела государства пребывания».

Гренелл в понедельник, комментируя в интервью изданию Breitbart ситуацию с ростом популярности консерваторов в Европе, заявил, что считает канцлера Австрии Себастьяна Курца рок-звездой. В том же интервью он открыто поддержал консерваторов в Европе.