Посол США в Берлине назвал австрийского канцлера рок-звездой

Посол США в Германии Ричард Гренелл заявил, что считает канцлера Австрии Себастьяна Курца рок-звездой.

«Знаете, я считаю Себастьяна Курца рок-звездой. Я его большой фанат», – сказал Гренелл, передает RT со ссылкой на Breitbart.

Посол отметил, что проводил беседы со многими консерваторами Европы, которые говорили ему о начале «возрождения».

«Я, безусловно, хочу поддержать других консерваторов в Европе, других лидеров. Я думаю, рост общественной поддержки политики консерваторов связан с провальной политикой левых», – подчеркнул он.

Гренелл добавил, что избрание Дональда Трампа на пост президента США дал людям возможность говорить о том, что они не могут просто разрешить политической элите еще до выборов определить, кто собирается победить.

По его словам, стратегия успеха заключается в фокусировке внимания на привычных проблемах, благодаря решению улучшиться жизнь простых рабочих. Среди проблем он назвал миграцию, налоги и бюрократию.

В конце мая австрийский канцлер Себастьян Курц выразил мнение, что США становятся все более «ненадежными», а Европе следует сохранять единство.

В марте сообщалось о создании в МИД Австрии российского отдела. До этого Курц на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что рад возможности обсудить двусторонние отношения и перспективы углубления сотрудничества Москвы и Вены.