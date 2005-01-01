Канцлер Австрии назвал США все более «ненадежными»

Австрийский канцлер Себастьян Курц выразил мнение, что США становятся все более «ненадежными», а Европе следует сохранять единство.

«США становятся все более и более ненадежными для нас. Самое важное – Европа должна оставаться единой», – заявил Курц в интервью газете Financial Times.

Вместе с тем, Курц подчеркнул, что кризисы на Украине и в Сирии можно решить только, если «действовать сообща с США и Россией». «Так что я считают, что нет ничего плохого для ЕС, если у такой страны, как Австрия, которая всегда была мостостроителем, … будут хорошие отношения с Россией», – заявил Курц.

Австрийский канцлер также отметил, что считает решение Великобритании выйти из состава Евросоюза «ужасным», а «основной причиной» для него назвал вопрос с мигрантами в ЕС.

В марте сообщалось о создании в МИДе Австрии российского отдела. До этого Курц на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что рад возможности обсудить двусторонние отношения и перспективы углубления сотрудничества Москвы и Вены.