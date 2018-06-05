Хабаровчанин после ссоры с женой сбил ее автомобилем

После ссоры с женой житель Хабаровска наехал на нее автомобилем, на водителя составлен протокол, сообщили в краевом ГИБДД.

«Это было 31 мая. Участники конфликта, действительно, супруги, которые поссорились. После наезда девушку отвезли в травмпункт, серьезных повреждений нет. На мужчину составлен протокол за нарушение правил дорожного движения», – цитирует РИА «Новости» представителя ведомства.

В ГИБДД Хабаровского края также сообщили, что пострадавшая женщина отказалась писать заявление на мужа. В момент составления протокола они уже помирились.

Ранее в сети появилось видео инцидента, произошедшего в Хабароске на улице Калинина. На нем видно, как женщина выходит из автомобиля и переходит проезжую часть. В это время машина совершает разворот и сбивает ее.