Голикова дала гарантии РАН

Действия, понижающие права и статус Российской академии наук (РАН), предприниматься не будут, заявила курирующая науку в правительстве вице-премьер Татьяна Голикова.

Голикова на президиуме РАН заявила, что «не должно быть никакого беспокойства по поводу статуса Российской академии наук», так как президент Владимир Путин подтвердил статус Академии, и «никакие действия», ущемляющие ее права и интересы, предприниматься не будут, передает РИА «Новости».

Вице-премьер добавила, что если у РАН будут возникать какие-либо вопросы по этому поводу, она готова их обсуждать с руководством Академии.

Также будет сохранено правило «двух ключей» в управлении российской фундаментальной наукой. Речь идет о том, что соответствующие решения в этой области принимаются Российской академией наук и вновь созданным Министерством науки и высшего образования.

Кроме того, «несмотря на разделение полномочий», учреждения, «которые находились в непосредственном ведении ФАНО, вне зависимости, относятся они к школьному образованию, дошкольному образованию, среднему специальному образованию, останутся в ведении вновь образованного министерства науки и высшего образования, то есть не будут переданы в министерство просвещения», сказала Голикова.

Она отметила, что «это важно, поскольку согласование руководящих органов, руководства этих учреждений происходило на паритетных началах между ФАНО и РАН».

В свою очередь в РАН изъявили желание состоять в рабочих группах, которые займутся подготовкой национального проекта по науке, сообщил глава учреждения Александр Сергеев.

Напомним, согласно суперуказу президента Владимира Путина от 7 мая, кабмину предстоит разработать национальный проект в сфере науки.

Правительству при разработке этого нацпроекта требуется исходить из того, что в 2024 году необходимо обеспечить присутствие России в числе пяти ведущих стран мира, ведущих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассматривала этот пункт суперуказа.

Напомним, 15 мая Путин подписал указ о структуре нового правительства России. Указом, в частности, Минобрнауки, как и предлагал премьер Дмитрий Медведев, преобразуется в Министерство просвещения и Министерство науки и высшего образования.