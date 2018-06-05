Бывшего американского разведчика обвинили в работе на Китай

Прокуратура США предъявила обвинение бывшему сотруднику разведуправления минобороны в попытке передачи китайским спецслужбам за вознаграждение сведений, представляющих гостайну.

Как сообщила газета Washington Post со ссылкой на документы суда, ФБР задержало 58-летнего Рона Рокуэлла Хансена, уроженца штата Юта, в субботу вечером, передает РИА «Новости». Операция проводилась возле аэропорта Сиэтла, в тот момент, когда Хансен направлялся к самолету в Китай. В данный момент он находится под стражей.

Расследование в отношении Хансена было начато четыре года назад. По данным обвинения, Хансен был сотрудником разведывательного управления минобороны США с 2000 по 2006 год, затем еще пять лет работал на ведомство по договору. При этом только с 2013 по 2017 годы он летал в Китай около 40 раз.



По словам заместителя генерального прокурора Джона Димерса, задержанный, «предположительно, пытался передать информацию, имеющую отношение к национальной обороне, спецслужбам КНР, а также, предположительно, получил сотни тысяч долларов, действуя незаконно как агент Китая».

Хансену предъявили обвинение по 15 пунктам. Кроме попытки сбора или передачи секретных данных иностранному государству он обвиняется в контрабанде наличности и незаконном ввозе товаров в США.

Напомним, в июне 2017 года минюст США сообщил, что правоохранительные органы предъявили 60-летнему бывшему военнослужащему и служащему госдепа Кевину Мэллори обвинения в шпионаже в пользу Китая.