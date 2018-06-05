Стало известно о сбое в работе Instagram

Проблемы в работе соцсети Instagram наблюдаются во вторник по всему миру, сообщается на странице сервиса Downdetector, отслеживающего популярные интернет-ресурсы.

По данным сервиса, 49% пользователей Instagram не могут войти в свои аккаунты, порядка 40% испытывают проблемы с загрузкой новостей, 10% испытывают проблемы в работе сайта сервиса, передает ТАСС.

Сообщается также, что проблемы в работе сети наблюдаются у жителей США, Европы, центральной России, Южного и Уральского федеральных округов. Также неполадки в работе отмечают на Дальнем Востоке и Японии.

Напомним, 17 мая сообщалось, что проблемы в работе мессенджеров Viber и WhatsApp наблюдаются у пользователей по всему миру.