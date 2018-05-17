Пользователи пожаловались на сбой в работе Viber и WhatsApp

Проблемы в работе мессенджеров Viber и WhatsApp наблюдаются у пользователей по всему миру.

Согласно данным сайта Downdetector, на котором отслеживается работа популярных мессенджеров, произошел сбой в работе Viber и WhatsApp. О проблемах с работой приложений сообщают в России, Сербии, Великобритании, Украине, Италии и других странах.

Сбой в Viber произошел около 14.00 мск. Проблемы в работе WhatsApp начались около 15.00. Больше всего с проблемами сталкиваются российские пользователи, в том числе в Москве, Тюмени, Перми, Чебоксарах, Самаре и других городах, пишет ТАСС.

Пользователи жалуются на сбои при подключении к мессенджеру (71%) и отправке сообщений (28%).

Ранее сообщалось, что в России зафиксированы сбои в работе соцсети «ВКонтакте», а также видеохостинга YouTube и игрового сервиса Playstation Network.