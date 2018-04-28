Зафиксированы массовые сбои в работе «ВКонтакте»

В субботу днем в России зафиксированы сбои в работе соцсети «ВКонтакте», а также видеохостинга YouTube и игрового сервиса Playstation Network.

Согласно данным сервиса Downdetector, массовые сбои в работе «ВКонтакте» начались около 13.00 в пятницу. Самые частые проблемы, зафиксированные у пользователей, возникли со входом в соцсеть (44%), с сайтом (44%) и с сообщениями (13%).

Пользователи сообщают, что проблемы доступом к соцсети возникают в разных регионах страны – Краснодарском крае, Республике Адыгее, Московской, Ленинградской, Новосибирской и других областях.

Также у российских пользователей появились проблемы с доступом к видеохостингу YouTube, принадлежащему Google, и сервису Playstation Network.

В пятницу Роскомнадзор объяснил массовые технические сбои в Рунете. Также к Роскомнадзору подали первый иск за причиненные убытки из-за веерных блокировок сторонних сервисов в попытках ограничить доступ к Telegram.