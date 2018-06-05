На Facebook и Google подали в суд США из-за политической рекламы

Генпрокурор штата Вашингтон Боб Фергюсон подал в Верховный суд округа Кинг иски против компаний Facebook и Google, сообщают информационные агентства.

По словам генпрокурора, Facebook как минимум дважды «не предоставила доступ к информации», Google – «не смогла получить и сохранить, а затем предоставить доступ к общедоступным документам проверки и книгам учета», передает РИА «Новости».

Речь идет о политической рекламе на онлайн-платформах с 2013 года. От компаний требуется сообщить о том, кто, когда и каким образом оплатил рекламу, а также сколько она стоила.

Фергюсон подчеркнул, что законы о раскрытии политической рекламы действует в отношении как небольших СМИ, так и крупных корпораций.

«Жители Вашингтона имеют право знать, кто платит за политическую рекламу, которую они видят», – заявил он.

У компаний есть 20 дней, чтобы ответить на иски. Фергюсон требует наказать Facebook и Google и принять меры в виде судебного запрета.

В Facebook, по словам директора по управлению продуктами Роба Лезерна, намерены быстро разобраться с данной ситуацией, передает Reuters.