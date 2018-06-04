Российский перевозчик предложил клиентам доплачивать за «водителей-славян»

В соцсетях появилась информация о том, что в Москве компания, которая занимается грузоперевозками, в качестве допуслуг предлагает клиентам вызвать «водителя славянской внешности».

«Сегодня мне нужны были грузчики, чтобы перевезти мебель. Дело нехитрое – Google на мой запрос предложил компанию «Газелькин». Я вбила адреса, выбрала фургон и решила посмотреть раздел дополнительных услуг. Среди них была услуга – присядьте – «водитель славянской национальности!» Цена – 500 рублей. Во столько же оценивается «водитель – гражданин России», – написала Мария Меньшикова в Facebook, опубликовав скриншот с подтверждением.

В комментариях к записи мнения пользователей разделились. Одни считают, что в подобных дополнительных услугах нет ничего оскорбительного, другие поддерживают права лиц «неславянской» национальности

«Так в чем собственно проблема? Если я не хочу иметь дело с кавказцами, почему у меня не должно быть такого права выбора? Ваши права на любые взаимоотношения с ними при этом никак не ущемляются», – написал Андрей Андреев.

«Отписавшиеся тут в своих стремлениях иметь дело только со славянами как-то забывают, что их дворы метут «чурки», они же чинят им обувь, моют полы в ТЦ и офисах и еще задействованы в массе разных дел. А те, кто живет в новостройке, дружно игнорируют тот факт, что их дома процентов на 90 построены руками «расово неверных». Удачи в построении славянского рая, посоны», – заметила Ирина Лопухина.