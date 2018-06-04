Знаменитую солистку задавил автомобиль

Солистка Государственного русского оркестра имени Андреева Наталия Сорокина скончалась в Санкт-Петербурге на 92 году жизни после того, как ее сбил автомобиль.

«В результате трагического стечения обстоятельств на 92-м году жизни скончалась старейшая солистка коллектива, народная артистка России Наталия Давыдовна Сорокина», – сообщили в пресс-службе оркестра, передает РИА «Новости».

По словам директора оркестра Натальи Митиной, в субботу Сорокина вышла в магазин из дома в районе станции метро «Приморская». «Она проходила через карман, где овощи продают, прошла, увидела эту машину, она ее пропустила, потом пошла дальше, а этому человеку почему-то захотелось развернуться, и он ее не заметил, что она идет опять здесь же», – сказала директор.

Пострадавшую отвезли в Мариинскую больницу, при этом Сорокина находилась в сознании. В воскресенье днем она скончалась.

«Ее ослепительный талант и трудолюбие покоряли и вдохновляли друзей и коллег. Специально для нее создавали музыку Валерий Гаврилин, Вадим Биберган, Игорь Рогалев, Борис Чайковский и многие другие. Записи исполнений Наталии Сорокиной в составе Андреевского оркестра и сольно входят в золотой фонд российской культуры», – добавили в пресс-службе.