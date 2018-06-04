Lufthansa выдала Киев за Москву в рекламном ролике для ЧМ-2018

Немецкая авиакомпания Lufthansa убрала из соцсетей рекламный ролик, снятый в Киеве к чемпионату мира по футболу в России.

Видео, размещенное в Youtube и Facebook, удалили в воскресенье.

«Мы увидели в комментариях, что это задело чувства некоторых пользователей», – цитирует Meedia пресс-службу авиакомпании.

В Lufthansa отметили, что видео снимали на Украине из-за «соображений логистики». По заявлению компании, это распространенная практика.

На видео, которое вызвало возмущение пользователей, вместо Москвы изображен Киев. Ролик с двумя немецкими болельщиками сняли на Русановском канале. При этом в конце видео звучит песня «Калинка-малинка».