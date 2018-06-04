Кудрин заявил о недочетах в исполнении госпрограмм

Почти в каждом министерстве есть недочеты в исполнении госпрограмм и их финансировании, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин на встрече с президентом Владимиром Путиным.

«Завершается цикл работ, проверок во всех министерствах и ведомствах по отчету за прошлый год. Могу сказать, что почти в каждом министерстве или ведомстве хоть небольшие, но есть недочеты в исполнении государственных программ, неисполнение определенных показателей, финансовые нарушения – где-то меньше, где-то больше. Почти все министры и руководители ведомств получат представления», – сказал глава контрольного ведомства.

Он отметил, что по результатам прошлого года 10 материалов уже направлены в прокуратуру. «В целом за прошлый год в результате работы Счетной палаты 136 материалов направлены в правоохранительные органы, из них 86 – в прокуратуру. Открыто 35 уголовных дел. Это по результатам работы в прошлом году. То есть очень много материалов, которые требуют исправления ситуации», – добавил Кудрин, передает РИА «Новости».

Он также отметил, что борьба с коррупцией остается в приоритетах Счетной палаты. «Также мы говорили о необходимости дополнительной открытости работы министерств и ведомств. Потому что, чтобы оценивать результат, нужно больше данных сделать открытыми, которые обсуждаются и могут анализироваться. ... Соответственно, и работа по борьбе с коррупцией тоже остается в приоритетах Счетной палаты», – сказал Кудрин.

«Очень хорошо», – заключил Путин.

Кроме того, глава Счетной палаты заявил, что проверки ведомства впредь сместятся в сторону оценки эффективности исполнения стратегических целей, в том числе майского указа президента.