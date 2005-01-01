Президент Финляндии прокомментировал возможность присоединения к НАТО

Президент Финляндии Саули Ниинисте, комментируя возможность присоединения его страны к Североатлантическому альянсу, заявил, что «карту НАТО лучше иметь на руках, чем разыгрывать».

Финляндия поддерживает хорошие отношения с Россией и не состоит в военно-политических блоках, но при этом не боится проявлять твердость во внешней политике, заявил Ниинисте.

При этом на вопрос журналиста, стоит ли Финляндии присоединиться к НАТО, политик ответил, что «карту НАТО лучше иметь на руках, чем разыгрывать».

«Финны этого не поддерживают, а я финн», – сказал президент, сообщает Yle.fi со ссылкой на Financial Times.

Также Ниинисте напомнил о готовности финнов защищать свою страну в случае необходимости. Так, согласно опросам, 75% финнов готовы оборонять страну, в то время как в Германии уровень готовности составляет 16%.

Напомним, в январе президентом Финляндии переизбран Саули Ниинисте. Как отмечала газета ВЗГЛЯД, при Ниинисте уровень антироссийской риторики и объем сотрудничества Хельсинки с НАТО заметно возросли.