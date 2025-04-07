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Песков отверг обвинения Киева в атаках на соцобъекты
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отверг обвинения Киева в нанесении ударов по социальным объектам в Кривом Роге, заявив, что российские военные атакуют только военные цели.
В беседе с журналистами пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отверг обвинения со стороны Киева о нанесении ударов по социальным объектам в Кривом Роге. Песков подчеркнул, что Вооруженные силы России наносят удары исключительно по военным и околовоенным целям на Украине, сообщает ТАСС.
«Здесь я предлагаю ориентироваться целиком и полностью на заявления нашего Министерства обороны. Наши военные бьют исключительно по военным и околовоенным целям. Никаких ударов по социальным объектам, объектам социальной инфраструктуры не наносится», – заявил представитель Кремля.
Эти комментарии последовали за заявлениями Киева о том, что российские вооруженные силы якобы атаковали социальные объекты в Кривом Роге. Песков отметил важность полагаться на информацию, предоставляемую Министерством обороны России, и подчеркнул, что все удары направлены только на военные цели.
Напомним, в субботу российское Минобороны сообщало, что ВС России нанесли высокоточный удар по месту проведения совещания командиров ВСУ и западных инструкторов в ресторане Кривого Рога. Министерство указывало, что удар наносился ракетой в фугасном снаряжении.
По этой информации, потери противника составили до 85 военнослужащих и офицеров иностранных государств, было уничтожено до 20 единиц автомобильной техники.