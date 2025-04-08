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    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов В чем принципиальная разница между русскими и американцами

    Говорят, что русские и американцы похожи; кому-то кажется, что они такие же простые, как мы, а кто-то отмечает, что нас роднят огромные просторы, которые нам пришлось заселять и осваивать. Однако русские, в отличие от американцев, – это народ, спаянный единой судьбой.

    18 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев «Родология» подбирается к школам

    Люди, с одной стороны, понимают необходимость консервативного подхода к семье, с другой – не решаются обратиться к традиции, сформировавшей нашу цивилизацию. В образовавшуюся щель проникают различные «учения».

    5 комментариев
    Общественное мнение Общественное мнение Чему нас учит успех Овечкина

    Феномен Александра Овечкина в том, что он, добившись мирового успеха, не перестал быть русским. Не включил режим отмены, как это сделали за последние годы многие спортсмены. И в этом тоже показал такт и выдержку.

    21 комментарий
    8 апреля 2025, 21:57 • Новости дня

    Аэропорт Баратаевка в Ульяновске ограничил работу

    Росавиация сообщила о временных ограничениях в аэропорту Ульяновска

    Tекст: Валерия Городецкая

    Аэропорт Баратаевка в Ульяновске ввел временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в целях обеспечения безопасности, сообщили в Росавиации.

    Это решение было принято в 21.15 по московскому времени, передает ТАСС.

    Ранее во вторник аэропорт Гумрак в Волгограде временно приостановил прием и выпуск рейсов для обеспечения безопасности полетов.

    8 апреля 2025, 16:39 • Новости дня
    В России добыли рекордное количество сардины иваси

    Вылов сардины иваси в России стал рекордным за всю постсоветскую историю

    В России добыли рекордное количество сардины иваси
    @ Дмитрий Феоктистов/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Добыча водных биоресурсов в прошлом году в России составила более 4,9 млн тонн, рекордным за все время после распада СССР оказался показатель вылова сардины иваси – он составил 580 тыс. тонн, а объем российской аквакультуры достиг 380 тыс. тонн, сообщил вице-премьер Дмитрий Патрушев на заседании коллегии федерального агентства по рыболовству.

    «Показатели собственного производства позволили нам полностью обеспечить внутренний рынок – индикатор самообеспеченности превысил 138%», – заявил вице-премьер.

    По его словам, несмотря на внешние трудности, рыбохозяйственный сектор России демонстрирует стабильную и уверенную работу. Эффективность его функционирования подтверждается позитивной динамикой экономических показателей. Так, в минувшем году оборот отрасли увеличился на 7%, достигнув отметки в 1,1 трлн рублей. На предприятиях рыбной отрасли трудятся свыше 125 тыс. человек. Средний уровень заработной платы в рыбной промышленности в два раза превышает аналогичный показатель по экономике в целом, отметил Патрушев.

    Он подчеркнул, что рыбная продукция из России традиционно занимает важное место в структуре аграрного экспорта страны. За прошлый год объем внешних поставок превысил 1,9 млн тонн. География экспорта продолжает расширяться: российская рыба поставляется более чем в 90 стран мира. При этом Россия остается мировым лидером по объему экспорта замороженной рыбы.

    В будущем отрасли предстоит продолжать наращивать вылов водных биоресурсов, сказал Патрушев. Он отметил, что важнейшими направлениями остаются системные исследования и освоение новых промысловых районов, включая акватории за пределами страны и международные зоны Мирового океана. Особое внимание следует уделить добыче менее освоенных видов, в том числе глубоководных, пояснил вице-премьер.

    Он рассказал, что в 2024 году ВНИИРО (Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии) организовал около тысячи научных рейсов. Впервые были проведены исследования в новых акваториях, включая регионы, ранее не охваченные мониторингом. Полученные данные позволили увеличить рекомендуемые объемы добычи и расширить промысловые зоны. Одним из ключевых событий стал запуск масштабной Африканской экспедиции, в рамках которой российские специалисты на двух научных судах провели работы в территориальных водах пяти африканских государств. Финансирование проекта составило 2,2 млрд рублей.

    Также продолжается техническое обновление исследовательского флота Росрыболовства – в настоящее время ведется строительство двух современных судов, ввод которых в эксплуатацию намечен на 2028 год.

    Патрушев добавил, что наращивать мощности должен сегмент аквакультуры. Благодаря господдержке, за три года в 2,5 раза снизилась зависимость от иностранных кормов.

    Ранее сообщалось, что в 2024 году среднее потребление рыбы в России достигло 22,7 кг на человека в год, что на 18% выше показателя 2022 года.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как обновляется российский рыболовецкий флот.

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    8 апреля 2025, 15:48 • Новости дня
    Медведев прокомментировал рост ядерной угрозы цитатой из Апокалипсиса

    Медведев цитатой из Апокалипсиса на английском проиллюстрировал ядерную угрозу

    Tекст: Ирма Каплан

    Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев подчеркнул опасность ядерной угрозы цитатой из Апокалипсиса.

    Медведев выразил обеспокоенность обстановкой в мире в сфере ядерной безопасности и нежеланием западных ядерных держав поддерживать процесс разоружения. Для этого в соцсети Х он к посту о Договоре СНВ-III добавил цитату из Апокалипсиса на английском языке.

    «Ибо пришел великий день гнева Его, и кто устоит?» – процитировал Медведев фразу из шестой главы Откровения Иоанна Богослова.

    Этой репликой в Апокалипсисе завершается фрагмент о том, как Ангел снимает семь печатей, связывавших гнев Божий. Медведев добавил эти слова к посту о договоре по СНВ-III, о котором ранее написал в Telegram-канале, но без библейской цитаты.

    В своем посте Медведев сожалеет о том, что договор не привел к росту безопасности и сокращению ядерных вооружений. Поэтому он сопоставляет современную политическую обстановку с угрозой ядерного конфликта и библейскими пророчествами. Он уверен, что в ближайшие 10 лет ни о каком разоружении не может быть речи.

    «Мир будет создавать новые, более разрушительные виды оружия, а все новые страны будут обретать ядерные арсеналы», – резюмировал политик.

    Российско-американское соглашение СНВ-III, которое истекает 5 февраля 2026 года, в последнее время не обсуждалось Москвой и Вашингтоном.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале несколько конгрессменов-демократов США обратились к госсекретарю Марко Рубио с просьбой продлить Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений с Россией.

    Россия со своей стороны заявляла, что поддерживает возобновление диалога по многосторонним соглашениям о разоружении и контроле над вооружениями, включая СНВ-3, но при условии уважения интересов друга друга. В октябре 2024 года Москва подчеркивала необходимость подписания нового договора о стратегических наступательных вооружениях с США, учитывая изменившуюся геополитическую ситуацию.

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    4 апреля 2025, 21:38 • Видео
    «Время на исходе». США шантажируют Россию

    Президенту США Дональду Трампу не нужны бесконечные переговоры с Россией ради переговоров, заявил глава Госдепа Марко Рубио. По его словам, если РФ тянет время и не настроена на мир, то США пересмотрят свою позицию. Как это понимать?

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    8 апреля 2025, 16:04 • Новости дня
    Госдума ограничила поступление в вузы без ЕГЭ на схожие специальности

    Tекст: Валерия Городецкая

    Госдума одобрила законопроект, который разрешает поступление в вузы из колледжей без сдачи ЕГЭ только на схожие специальности.

    Авторами инициативы выступила группа депутатов из комитета Госдумы по науке и высшему образованию, передает ТАСС. Изменения внесены в закон «Об образовании», где указывается, что абитуриенты смогут поступать в высшие учебные заведения по вступительным испытаниям, если их специальность в колледже соответствует профилю бакалавриата или специалитета в вузе.

    Ранее законодательство не содержало требований о соответствии специальностей при поступлении. В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что действующая норма не обеспечивает качественный состав студентов и не мотивирует их выбирать одну специальность. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что более 40% абитуриентов использовали предыдущие правила как «лазейку», поступая на несоответствующие их предыдущему образованию программы.

    Закон вступит в силу с 1 сентября 2025 года. Володин подчеркнул, что нововведения помогут повысить качество образования и будут способствовать более осознанному выбору профессии. Он отметил важность этих изменений для развития государства, так как они повышают ответственность и качество подготовки специалистов.

    Ранее в Москве упростили порядок поступления девятиклассников в колледжи.

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    8 апреля 2025, 19:52 • Новости дня
    Лукашенко о традиции посещать парад Победы: «Это моя Москва»
    Лукашенко о традиции посещать парад Победы: «Это моя Москва»
    @ Алексей Никольский/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о том, как у него сложилась традиция отмечать День Победы не только в Минске, но и в Москве.

    По словам Лукашенко, все началось с его первого официального визита в Москву во время президентства Бориса Ельцина. В ходе визита Лукашенко и Ельцин встретились в зале с длинным столом. Лукашенко вспомнил, как он сказал Ельцину: «Борис Николаевич, если вы думаете, что я приехал в чужую Москву, вы заблуждаетесь. Это и моя Москва».

    Лукашенко в интервью, фрагмент которого опубликовал Telegram-канал «Sputnik Беларусь», отметил, что парады всегда проходили на Красной площади как в едином государстве, так и после его распада. По его словам, парады Победы на Красной площади стали традицией благодаря приглашению президента России Владимира Путина. Лукашенко добавил, что 9 мая – это День Победы, и не бывать на Красной площади, представляя героический белорусский народ, было бы неправильно.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, кто приедет в Москву на парад Победы в 2025 году.

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    8 апреля 2025, 13:41 • Новости дня
    МИД: Договор России с Ираном не подразумевает военный союз

    Tекст: Александра Юдина

    Замминистра иностранных дел России Андрей Руденко сообщил в Госдуме, что новый договор о стратегическом партнерстве России и Ирана не предусматривает создание военного союза или оказание военной помощи.

    По его словам, заключение Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном не предполагает образование военного союза между двумя странами, передает ТАСС.

    Руденко отметил, что договор не предусматривает оказание взаимной военной помощи, подчеркнув исключительно мирный характер этого соглашения.

    В то же время, министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи сообщил о сохранении текущего формата переговоров с США через посредников после состоявшейся встречи в Омане.

    По его словам, Иран выбрал данную форму переговоров, чтобы избежать давления с американской стороны.

    Арагчи заявил, что посредничество гарантирует более честный и полезный диалог, и подчеркнул отсутствие планов перехода к прямым переговорам.

    Напомним, президенты России и Ирана подписали договор, закрепляющий статус стратегического партнерства между двумя государствами и охватывающий различные сферы сотрудничества. Путин назвал этот договор прорывным.

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    8 апреля 2025, 14:00 • Новости дня
    Госдума ратифицировала договор о партнерстве России и Ирана

    Tекст: Александра Юдина

    Депутаты Госдумы одобрили договор о стратегическом партнерстве с Ираном, охватывающий оборону, энергетику и финансы.

    Госдума России ратифицировала Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Ираном, передает ТАСС.

    Договор закрепляет стратегическое партнерство между Россией и Ираном, охватывая такие ключевые сферы, как оборона, борьба с терроризмом, энергетика, финансы, транспорт, промышленность, сельское хозяйство, культура, наука и технологии. Это создаст правовые рамки для долгосрочного сотрудничества между двумя странами.

    Ратификация данного документа подчеркивает намерение обеих стран углубить и расширить взаимодействие в различных областях, что может существенно повлиять на региональные и международные отношения.

    В рамках партнерства будет усилено сотрудничество в области обороны и борьбы с терроризмом, что имеет особое значение на фоне текущих международных вызовов.

    Напомним, президенты России и Ирана подписали договор, закрепляющий статус стратегического партнерства между двумя государствами и охватывающий различные сферы сотрудничества. Путин назвал этот договор прорывным.

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    8 апреля 2025, 14:49 • Новости дня
    Воробьев сообщил о завершении строительства дороги в Королеве в 2026 году

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Подмосковье к началу 2026 года планируется завершение строительства важной выездной дороги из города Королева, сообщил губернатор Андрей Воробьев на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

    Воробьев подчеркнул, что это решение поможет значительно улучшить транспортную доступность для 250 тыс. жителей города, которые долгое время испытывали затруднения с выездом, передает ТАСС.

    Губернатор отметил, что власти Подмосковья рассматривали различные варианты проекта в течение долгого времени. «Если не к концу года, то в первом квартале 2026 года, Владимир Владимирович, мы построим дорогу, которая действительно "вызволит из плена" 250 тысяч», – заявил Воробьев.

    Глава региона также доложил о других инфраструктурных проектах в регионе, включая завершение Южно-Лыткаринской трассы к концу года и строительство пяти индустриальных парков.

    Во время пресс-конференции «Итоги года с Владимиром Путиным» президент России поднимал вопрос о строительстве третьего выезда из Королева. Путин подчеркнул значимость использования потенциала города и выразил поддержку проекту.

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    8 апреля 2025, 14:05 • Новости дня
    Скабееву на Украине обвинили в посягательстве на территориальную целостность

    Tекст: Ирма Каплан

    Служба безопасности Украины заочно предъявила новые обвинения российской журналистке Ольге Скабеевой, ее обвинили в якобы посягательстве на территориальную целостность Украины и информационных манипуляциях.

    Служба безопасности Украины (СБУ) заочно обвинила российскую журналистку и телеведущую  Ольгу Скабееву по четырем статьям украинского Уголовного кодекса. Основные обвинения касаются якобы ее посягательства на территориальную целостность Украины и «информационно-психологических манипуляциях в интересах Москвы», передает ТАСС.

    В материалах дела СБУ указывает на то, что Скабеева «входит в медийный пул Кремля», который якобы используется для массового распространения информационно-психологических манипуляций. Ей также приписывают документально зафиксированные неоднократные призывы «к захвату Киева, Херсона, Запорожья и других крупных городов Украины».

    Для доказательств своих версий в СБУ инициировали судебно-лингвистические экспертизы, которые якобы подтвердили «факты информационно-подрывной деятельности» российской журналистки. Расследование ее злодеяний против Украины проводилось при процессуальном руководстве Офиса генпрокурора, добавили в украинском ведомстве.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, СБУ регулярно предъявляет заочные обвинения российским деятелям культуры, искусства и журналистики. В конце марта она заочно обвинила по трем статьям и объявила в розыск телеведущего и генерального директора телеканала «Спас» Бориса Корчевникова. Ранее в том же месяце актеру Ивану Охлобыстину были предъявлены обвинения по трем уголовным статьям, включая посягательство на территориальную целостность Украины и пропаганду войны, как и певцу Григорию Лепсу в связи с его поддержкой российской военной операции на Украине.


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    8 апреля 2025, 14:45 • Новости дня
    Дуда опроверг вывод американских войск из Польши

    Президент Польши заявил о перемещении войск США на другие базы по решению НАТО

    Tекст: Ирма Каплан

    Перемещение американских войск из хаба в Жешуве на другие базы в Польше было согласовано НАТО и не означает вывод войск из страны, сообщил президент Польши Анджей Дуда.

    Американские военные перемещены из логистического хаба в аэропорту города Жешув на другие базы в Польше в ходе передислокации, что согласовано на уровне НАТО. Никакого вывода войск США из страны нет, заявил на пресс-конференции в Таллине польский президент Анджей Дуда.

    «Я знаком с этим вопросом, мне знакома эта тема об ответственности за безопасность аэропорта Жешув. Этот вопрос ранее обсуждался на уровне альянса», – приводит слова Дуды телеканал Polsat News.

    Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш также опроверг вывод американских  войск из страны, добавив, что их дислокация изменится.

    По его словам, по решению саммита НАТО в Вашингтоне характер миссии в Ясенках, где находится логистический хаб, изменился, и задачи переходят к другим союзникам, включая Норвегию, Германию и Британию.

    «Прежние задачи американских войск в Ясенке переходят к их союзникам. Войска США остаются в Польше, но в других местах. Сейчас в миссии в Ясенке задействованы в основном норвежские, немецкие, британские и польские войска, а также другие союзники», – написал он в соцсети Х.

    Объединенное командование ВС США в Европе и Африке решило переместить военных и технику из Жешува. Временный контингент США дислоцировался там с 2022 года. На саммите НАТО в 2024 году также приняли решение о создании миссии NSATU для поддержки и координации военных поставок Украине.

    Как писала в марте газета ВЗГЛЯД, будущее военного хаба в польском Жешуве, важного для поставок оружия на Украину, оказалось под вопросом из-за позиции президента США Дональда Трампа.

    В начале марта премьер-министр Польши Дональд Туск подтвердил, что США приостановили поставки военных грузов на Украину через логистический хаб в аэропорту Ясенки в польском Жешуве.

    Тогда же США временно прервали поставки военной помощи Украине из-за недостаточной приверженности Киева мирным переговорам с Россией.

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    8 апреля 2025, 09:43 • Новости дня
    «Росгеология» представила в Минприроды стратегию развития до 2050 года

    Гендиректор «Росгеологии» Радьков рассказал о стратегии развития холдинга до 2050 года

    Tекст: Ирма Каплан

    Глава «Росгеологии» Сергей Радьков сообщил о представленной в Минприроды обновленной стратегии развития холдинга до 2050 года. Он предусматривает три сценария и ориентирован на воспроизводство минерально-сырьевой базы страны.

    Обновленная стратегия развития «Росгеологии» представлена в Министерстве природных ресурсов и предусматривает развитие холдинга до 2050 года в соответствии с национальной стратегией воспроизводства минерально-сырьевой базы, сообщил его гендиректор Сергей Радьков.

    «Нами подготовлен уже вариант стратегии "Росгеологии" в трех сценариях, мы ее представили в Минприроды», – передает слова Радькова ТАСС.

    Он отметил, что стратегия станет основой для принятия решений по финансовому оздоровлению компании, в проекте также заложено краткосрочное построение финансово-экономической модели для оперативного принятия решений.

    «Сейчас финансово-экономическую модель мы построили покороче, для того чтобы оперативно принимать решения. Но в любом случае мы должны полностью соответствовать стратегии воспроизводства минерально-сырьевой базы страны», – добавил глава холдинга.

    По его словам, правительство готовит комплексную программу поддержки «Росгеологии», при которой докапитализация компании не планируется. Первый этап поддержки включает назначение холдинга единственным исполнителем второго этапа проекта «Геология: возрождение легенды», что обеспечит гарантированный финансовый поток.

    Радьков также прокомментировал текущий технический дефолт по облигациям на 1 млрд рублей, подчеркнув, что ведутся переговоры с держателями облигаций и прорабатываются решения, чтобы исправить ситуацию.

    «Решения строятся исходя из того, что есть поручения президента о сохранении государственных геологоразведочных компетенций "Росгеологии". И из этой задачи выстраивается интересная комплексная программа, набор мер и решений», – заключил он.

    Многопрофильный геологический холдинг «Росгеология» осуществляет полный спектр услуг по геологоразведке. Стопроцентный пакет его акций находятся в собственности государства.

    В сентябре 2024 года «Росгеология» сообщила об отсутствии денежных средств для выплат по облигациям, срок погашения которых наступал 26 сентября. Компания заявила о поиске решения вопроса, в том числе за счет привлечения средств господдержки. Глава холдинга Радьков тогда отмечал, что «Росгеология» пребывает в техническом дефолте на сумму выпуска облигаций.

    Как писала в феврале газета ВЗГЛЯД, Минприроды подсчитало общие запасы 29 видов редких металлов в России – 658 млн тонн. В это число входят 14 видов полезных ископаемых и группа редкоземельных металлов, состоящая из 15 видов.

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    8 апреля 2025, 07:31 • Новости дня
    Система ПВО за ночь уничтожила 23 украинских беспилотника

    Минобороны: Система ПВО за ночь уничтожила 23 украинских беспилотника

    Tекст: Александра Юдина

    Средства противовоздушной обороны уничтожили 23 украинских беспилотника над Курской и Белгородской областями, сообщает Минобороны России.

    В Telegram-канале ведомства указано, что силы ПВО за прошедшую ночь успешно уничтожили 23 украинских беспилотника над Курской и Белгородской областями.

    Большинство беспилотников, а именно 19, было уничтожено над территорией Курской области, тогда как оставшиеся четыре были нейтрализованы в Белгородской области.

    В ночь на вторник в результате сброса взрывоопасного предмета с украинского беспилотника в Горловке погиб мирный житель.

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    8 апреля 2025, 12:32 • Новости дня
    Пушков назвал страны Европы филиалами «глубинного государства»

    Сенатор Пушков указал на глобальный масштаб влияния «глубинного государства»

    Tекст: Ирма Каплан

    Сенатор Алексей Пушков заявил о существовании глобального «глубинного государства», которое контролирует политические процессы и назначает лидеров стран, включая Францию, Британию и Германию.

    «Глубинное государство» перестало быть чисто американским феноменом, оно уже глобально и существует на международном уровне, расставляя своих ставленников на руководящие посты государств, заявил сенатор Алексей Пушков.

    «Оно расставляет своих ставленников на посты премьеров и президентов, как, например, Ротшильды и их структуры соорудили Макрона "из того, что было" и поставили во главе Франции. И таких примеров в Европе много», – написал он в своем Telegram-канале.

    Сенатор отметил, что «глубинное государство» отвечает и за отмену результатов не устраивающих его голосований, и снимает неугодных кандидатов с политической гонки, и дает установки либеральным СМИ, и манипулирует сознанием общественности.

    «Британия, Франция, Германия – его филиалы. Это глобальное "глубинное государство" нацелено на продолжение войны на Украине – премьер Грузии Кобахидзе все сказал верно. Оно ненавидит Трампа и твердо намерено пережить его», – резюмировал Пушков.

    Как писала 7 апреля газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что «глубинное государство» виновно в продолжении военных действий на Украине. Он добавил, что сотрудничество Украины с европейской бюрократией для народа страны никакой пользы не имеет.

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    8 апреля 2025, 12:05 • Новости дня
    Ветераны СВО из Пскова рассказали об адаптации к мирной жизни после ранений

    Участники программы «Перезагрузка» рассказали, как живут после ранений на СВО

    Tекст: Ирма Каплан

    Никита, Камиль и Дмитрий после ранений на СВО продолжают активную деятельность: открыли производство мебели, занимаются адаптивным спортом и работают в военкомате, рассказали в «Народном фронте».

    Ветераны СВО, получившие тяжелые ранения, своим примером мотивируют других: организовывают мероприятия в госпиталях, помогают в реабилитации, устраивают соревнования и бегают марафоны, рассказали в «Народном фронте».

    Кадровый офицер и штурмовик Никита в ходе СВО подорвался на мине в Запорожской области и лишился ноги от тазобедренного сустава, потерял 80% крови, но выжил. Теперь он 28-летний участник программы «Перезагрузка» от «Народного фронта», открыл мебельное производство во Пскове и развивает адаптивный спорт.

    «Брат воспринял новость о моем ранении, будто ничего и не было. Когда он узнал, единственная его фраза была, что даже если мне не сделают протез, он будет до конца своих дней носить меня на руках, лишь бы только я продолжал жить, развиваться, не заморачиваться по поводу своей травмы», – сказал Никита.

    Он признался, что еще в школе подрабатывал на мебельной фабрике, а позже с братом он учился производству мебели по видеоурокам. После закупили оборудование, сняли помещение в аренду, стали продавать кровати через интернет. Постепенно появились и постоянные клиенты.

    Кроме того, после ранения Никита пошел учиться в Псковский государственный университет по программе «Инженер-конструктор машиностроительных производств», а в свободное от бизнеса и учебы время он – капитан команды региона по волейболу сидя. Еще Никита стреляет из лука и является соорганизатором школы адаптивного спорта с коллегами-ветеранами Камилем и Дмитрием.

    Заниматься в школе могут не только люди с ограниченными возможностями, ветераны СВО, но и все желающие – взрослые и дети.

    Ветеран СВО Камиль подорвался на мине во время выполнения штурмовой задачи на Луганском направлении, лишился ноги, но удалось сохранить коленный сустав и установить протез. Вернулся к жизни через работу в военкомате и спорт. Он пишет гранты для школы адаптивного спорта, ведет организованную им секцию самбо для детей от 6 до 14 лет.

    А штурмовик Дмитрий – первый человек в России, который пробежал марафон на протезе (42 километра за 5 часов), но рекорд не зафиксирован. В 2014 году в бою за Донецкий аэропорт он лишился ноги от тазобедренного сустава. Но смог вернуться к жизни, стал вдохновителем адаптивного спорта в регионе, руководит Ассоциацией ветеранов СВО и организует мероприятия для ветеранов, отмечая важность спорта для реабилитации.

    Как писала в начале апреля газета ВЗГЛЯД, Госдума приняла законопроект, который наделяет статусом ветеранов боевых действий всех бойцов, отражавших вторжение на территорию России, включая участников добровольческих формирований.

    В марте президент России Владимир Путин поручил обеспечить присвоение статуса ветерана боевых действий всем участникам специальной военной операции до 30 марта.

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    8 апреля 2025, 13:05 • Новости дня
    Песков: Россия поддержала предстоящие переговоры США и Ирана в Омане

    Песков сообщил о поддержке Москвой контактов США и Ирана по ядерному вопросу

    Tекст: Ирма Каплан

    Россия приветствует предстоящие переговоры между США и Ираном в Омане, которые призваны снизить напряженность вокруг ядерного досье Ирана, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

    Россия приветствует предстоящие контакты между США и Ираном в Омане и поддерживает любые усилия, направленные на урегулирование иранского ядерного вопроса с помощью политико-дипломатических мер, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга.

    «Безусловно. Мы неоднократно говорили, что мы являемся сторонниками урегулирования проблемы иранского ядерного досье посредством политико-дипломатических мер... Если это будет так, это можно только приветствовать», – передает слова Пескова ТАСС.

    Он добавил, что в Кремле известно об определенных прямых и непрямых запланированных в Омане контактах, что можно только приветствовать, так как «это может привести к деэскалации напряженности вокруг Ирана».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил о планах провести прямые переговоры «почти на высшем уровне» с Ираном, надеясь на заключение выгодной сделки. При этом в марте Иран отказал США в прямых переговорах о ядерной программе и провел новый раунд ядерных переговоров с Европой. Ранее помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц заявлял, что Вашингтон требует от Ирана полного отказа от ядерной программы, предупреждая о возможных последствиях в случае несогласия.

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    8 апреля 2025, 14:03 • Новости дня
    Госдума признала иноагентами помогающих иностранным организациям

    Tекст: Валерия Городецкая

    Госдума одобрила законопроект, позволяющий признать иноагентами лиц, содействующих выполнению решений международных организаций, направленных против России.

    Законопроект о признании иноагентами лиц, которые содействуют исполнению решений международных организаций, в которых Россия не участвует, или иностранных госорганов, если эти решения направлены против безопасности России, был принят на пленарном заседании сразу во втором и третьем чтениях, передает ТАСС.

    Документ был внесен в марте и является частью пакета инициатив, направленных на защиту суверенитета и безопасность России от иностранного вмешательства.

    Авторами законопроекта выступили около 400 депутатов, в том числе председатель Госдумы Вячеслав Володин и вице-спикер Ирина Яровая. Изменения касаются закона «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранными влиянием». Теперь иноагентами могут быть признаны те, кто помогает выполнять решения, направленные против безопасности России.

    Также под закон подпадают лица, которые вовлекают других в сбор сведений в области военно-технической деятельности, если эти сведения могут быть использованы иностранными источниками против безопасности России.

    Министр юстиции Константин Чуйченко ранее сообщил, что в реестре иностранных агентов Минюста России находится 953 лица, из них 224 были исключены.

    На прошлой неделе Министерство юстиции России расширило реестр иностранных агентов, добавив туда видеоблогера Алексея Губанова, кинокритика Екатерину Барабаш, журналиста Алексея Лушникова и издание «Гласная».

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