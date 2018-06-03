В Госдуме осудили мировое сообщество за безразличие к попытке СБУ завербовать российского журналиста

Мировое сообщество молчит в ситуации с попыткой Службы безопасности Украины завербовать журналиста РИА «Новости», как будто ничего страшного не происходит, заявил зампред комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи Владимир Крупенников.

«Когда что-то случается на Украине с журналистами, с обстрелами, с нарушением прав человека вообще, с политическими убийствами, то мировое сообщество молчит, как будто ничего страшного не происходит. Такая политика двойных стандартов», – заметил депутат, отметив, что на международном уровне до сих пор не прозвучали оценки ситуации, передает RT.

Он добавил, что нынешние украинские власти уже «вряд ли что-то может в чувства привести». По мнению Крупенникова, Киев пытается взять всю информацию под полный контроль.

«Не просто ограничиваются государственной пропагандой, навязыванием своих идей, но стараются закрыть рот любому СМИ или журналисту, которые выступают не в их русле», – отметил он.

По его словам, это борьба со свободой слова, которая «никак не вяжется ни с их желанием попасть в Евросоюз, ни с построением демократического общества».

Напомним, Служба безопасности Украины пыталась завербовать журналиста РИА «Новости» на суде по делу главного редактора РИА «Новости Украина» Кирилла Вышинского.

МИД потребовал от профильных международных организаций соответствующим образом отреагировать на это событие.