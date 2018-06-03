В Москве объявлен «желтый» уровень опасности

В понедельник в Московском регионе объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за порывистого ветра, сообщает Гидромецентр России.

Порывы ветра в Москве и области ночью могут достигать 5-10 м/с, днем в понедельник – до 12-17 м/с, передает «Интерфакс».

В середине недели в Москве и ряде регионов центральной России прошли ураганы, в результате которых пострадали более 10 человек.