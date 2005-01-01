США начали строить новую военную базу на границе с Сирией

В иракском районе Синджар на границе с Сирией началось строительство новой военной базы США, сообщили местные СМИ со ссылкой на источники.

По данным источников, задачей американских военных в Синджаре будет контроль за ирако-сирийской границей. В пятницу в этот горный район на северо-западе Ирака прибыли военнослужащие ВС США на 15 бронеавтомобилях, передает ТАСС.

Сейчас, по данным иракских СМИ, в Ираке находится около 5,5 тыс. американских военнослужащих, в том числе на границе с Сирией.