Трамп собрался обсудить с Путиным экономические отношения

Вице-президент США Майк Пенс рассказал, о чем глава американского государства Дональд Трамп собирается говорить с президентом России Владимиром Путиным.

На предстоящей встрече президенты «обсудят широкий спектр вопросов», сказал Пенс. По его словам, будут, в частности, обсуждаться «экономические отношения США, России и других стран мира», передает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.

Сообщается, что Трамп планирует обсудить вопросы урегулирования ситуаций в Сирии и на Украине, а также якобы имевшее место «вмешательство» России в американские выборы, передает ТАСС.

«Я бы ожидал, что он обсудит это с ним снова», – заявил Пенс, говоря о теме «вмешательства».

При этом вице-президент США не стал озвучивать свое мнение о возможности возвращения формата G8, заявив: «Тем мнением, которое у меня есть, я поделюсь с президентом».

Сам Трамп, выступая перед сторонниками в Фарго (штат Северная Дакота), заявил, что «поладить с Россией, Китаем – это хорошо, это не плохо».