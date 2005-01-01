Россия раскритиковала страны Европы за педофилию и ксенофобию

Представитель делегации России Егор Шульгин на заседании Совета ООН по правам человека выступил с критикой стран Европы.

Он указал, что в том, как ежегодно игнорируются «серьезные правозащитные проблемы», видится явный политический заказ, передает ТАСС.

Шульгин подчеркнул отсутствие «результатов расследования громкого скандала телфордской сети педофилов в Великобритании». Кроме того, остались безнаказанными чиновники, ответственные за принудительную депортацию мигрантов из бывших британских колоний. Также в Великобритании «замалчивается информация о дискриминации в отношении футболистов». Шульгин сообщил, что число проявлений такой дискриминации за 2017 год выросло более чем на 50%, «половину из них составили оскорбления на расовой почве».

В целом, по словам представителя России, в государствах ЕС уровень «нетерпимости, мигрантофобии и ксенофобии» просто «зашкаливает», но власти ЕС занимают «страусиную» позицию. В частности, это касается положения нацменьшиснств в Прибалтике, Польше и на Украине. В этих странах также продолжается борьба с памятниками и преследование инакомыслия.

Шульгин отметил и «избыточное применение спецсредств» полицией во Франции, Бельгии и Германии. Во Франции зафиксированы случаи летального исхода в результате жестоких действий полиции в отношении задержанных.

Напомним Соединенные Штаты объявили, что официально выходят из СПЧ.