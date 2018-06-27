Бразилия и Швейцария вышли в плей-офф ЧМ по футболу

В матчах третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу сборная Бразилии обыграла Сербию, а Швейцария сыграла вничью с Коста-Рикой.

Матч между Бразилией и Сербией прошел в Москве на стадионе «Спартак». Бразилия победила со счетом 2:0. Голы забили Паулиньо и Тьяго Силва, пишет «Чемпионат».

Сборные Швейцарии и Коста-Рики на стадионе «Нижний Новгород» сыграли со счётом 2:2. За Швейцарию забили Блерим Джемаили и Йосип Дрмич. В составе костариканцев отличились Кендаль Уотсон и Брайан Руис, который, пробив пенальти, попал в перекладину, после чего мяч от спины швейцарского вратаря влетел в ворота.

Сборная Бразилии с первого места в группе E выходит в плей-офф на Мексику (второе место в группе F), Швейцария со второго места в группе E – на Швецию, победителя в группе F.