Самый знаменитый мексиканский болельщик потерялся в Екатеринбурге

Потерявшейся болельщик из Мексики Хавьер, прославившийся своей картонной копией, заблудился в районе Южного автовокзала и обратился к полицейским за помощью. По другим данным, его задержали за пьяный дебош.

Ранее источник в экстренных службах региона сообщал, что полицейские устанавливают местонахождение мексиканского болельщика.

«Хавьер нашелся, он жив и здоров. Он заблудился в районе Южного автовокзала и обратился за помощью к полицейским. Чтобы больше Хавьер не потерялся, сотрудники полиции доставляют его к друзьям до «Екатеринбург-Арены», – передает ТАСС сообщение источника.

По другим данным, мексиканец задержан из-за дебоша, сообщает URA.RU со ссылкой на источник в правоохранительных органах:

«Ночью Хавьер перебрал с алкоголем, устроил дебош и сейчас находится в отделе полиции. Когда протрезвеет, отпустим», – отметил собеседник.

Напомним, футбольные фанаты из Мексики посещают матчи своей сборной на чемпионате мира в России со своим картонным другом Хавьером. Как оказалось, супруга Хавьера не пустила его на чемпионат мира, и тогда он решил отправить с друзьями в Россию свою картонную копию.

Во вторник ставший популярным в Сети «картонный фанат» из Мексики Хавьер все-таки приехал на ЧМ-2018 и рассказал, почему его девушка наконец решила отпустить его в Россию.