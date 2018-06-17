Мексиканец из-за строгой жены отправил на ЧМ в Россию свою картонную копию

Футбольные фанаты из Мексики посещают матчи своей сборной на чемпионате мира в России со своим картонным другом Хавьером.

Как оказалось, супруга Хавьера не пустила его на чемпионат мира, и тогда он решил отправить с друзьями в Россию свою картонную копию, сообщает «Рен ТВ».

На голубой футболке картонного Хавьера видна надпись: «Моя жена НЕ пустила меня».

Аватар Хавьера вместе со своими живыми друзьями передвигается по России на микроавтобусе и публикует фотографии на специально созданном аккаунте в соцсети.

Настоящий Хавьер следит за играми сборной Мексики из дома, вместе со своей строгой женой.

В воскресенье, 17 июня, сборная Мексики выйдет на поле против сборной Германии на стадионе «Лужники» в Москве.

Ранее сообщалось, что болельщик Гурберт Вирт на тракторе приехал из Германии в Москву на чемпионат мира по футболу и похвалил российские дороги.

