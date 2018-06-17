Приехавший на ЧМ-2018 на тракторе немец дал неожиданную оценку российским дорогам

Болельщик Гурберт Вирт на тракторе приехал из Германии в Москву на чемпионат мира по футболу и похвалил российские дороги.

Вирт проехал 2,5 тыс. километров от Форхгайма до Москвы на тракторе, выпущенном в 1936 году, передает ТАСС.

«Никаких проблем с российскими дорогами у меня не возникло. Их можно сравнить с немецкими. Меня пять раз останавливали полицейские, но только чтобы сфотографироваться», – рассказал он.

Самым интересным, по его словам, в этом путешествии были люди и новые знакомства.

Вирт также отметил, что, приехав в Россию, попросил власти о возможности посетить матч Германия – Мексика, и ему пошли навстречу. Глава департамента спорта и туризма Москвы Николай Гуляев вручил ему билет на матч.

Игра между сборными Германии и Мексики начнется в 18.00.