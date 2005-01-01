Мексиканского «картонного фаната» отпустили в Россию

Ставший популярным в Сети «картонный фанат» из Мексики Хавьер все-таки приехал на ЧМ-2018 и рассказал, почему его девушка все-таки решила отпустить его в Россию.

Во вторник Хавьер появился в Екатеринбурге в футболке с надписью «Моя старуха меня отпустила».

«Девушка не обижается, что я приехал. У нас все в порядке. На нее обрушилось большое общественное давление, и она сказала: «Ладно, ты можешь поехать». Она даже посмеялась, когда я стал знаменитостью в России. Я тоже не обиделся на шутку друзей, мне было очень смешно. Это же круто! Сейчас я счастлив, мне очень нравится в Екатеринбурге. Мы добирались сюда 42 часа. Конечно, мы устали», – передает портал E1 слова мексиканца.

Напомним, футбольные фанаты из Мексики посещают матчи своей сборной на чемпионате мира в России со своим картонным другом Хавьером. Как оказалось, супруга Хавьера не пустила его на чемпионат мира, и тогда он решил отправить с друзьями в Россию свою картонную копию.

Сотрудники музея Уральской горно-металлургической компании (УГМК) пригласили покататься на танке картонную фигуру мексиканского болельщика, которого жена не отпустила на ЧМ-2018 в Россию.