Картонного мексиканского болельщика пригласили покататься на танке

Сотрудники музея Уральской горно-металлургической компании (УГМК) пригласили покататься на танке картонную фигуру мексиканского болельщика, которого жена не отпустила на ЧМ-2018 в Россию, сообщили в пресс-службе компании.

«Сотрудники музейного комплекса УГМК в Верхней Пышме пригласили мексиканских фанатов, путешествующих с картонной копией друга по имени Хавьер, покататься на танке Т-34 и легендарных ретрокарах: «Победе» – кабриолете 40-х годов и «Волге» из 50-х», – передает РИА «Новости» сообщение компании.

Помимо этого, для гостей предложили провести техническое обслуживание их автобуса, который мексиканцы переделали в дом на колесах и перевезли через океан специально для перемещения на нем по России на время мундиаля.

Чтобы заинтересовать гостей, сотрудники музея создали свою картонную копию Хавьера, посадили его в танк и отправили это фото с приглашением мексиканским болельщикам. Через сутки в музей пришел ответ.

«Нам очень интересно ваше предложение. Мы сейчас находимся за 1700 километров и точно еще не знаем, когда прибудем в Екатеринбург», – написали мексиканцы.

При этом на предприятии заявили, что переговоры с гостями ЧМ-2018 продолжаются.

Напомним, футбольные фанаты из Мексики посещают матчи своей сборной на чемпионате мира в России со своим картонным другом Хавьером. Как оказалось, супруга Хавьера не пустила его на чемпионат мира, и тогда он решил отправить с друзьями в Россию свою картонную копию.