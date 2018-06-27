Стал известен комментатор матча Россия – Испания

Матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу на канале «Россия 1» будет комментировать Владимир Стогниенко.

«Праздники прошли – нас догнали будни. Может, пойдет на пользу. 1 июля увидимся. И услышимся», – написал Стогниенко в Twitter.

Кроме того, он сообщил, что будет работать на матче Франция – Аргентина, который пройдет 30 июня в Казани.

Матч Россия – Испания пройдет 1 июля на стадионе «Лужники» в Москве.

Напомним, во вторник полузащитник сборной Испании Иско выразил уверенность в том, что российская команда станет для испанцев опасным соперником в плей-офф чемпионата мира и способна показать хороший футбол.