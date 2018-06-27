Доказана смертельная опасность кастрюль и сковородок

Ученые выяснили, что антипригарное покрытие на сковородах и кастрюлях содержит вещества, способствующие развитию онкологических заболеваний.

Соответствующие исследование представили в докладе вашингтонского Агентства по охране окружающей среды, сообщает Ura.ru со ссылкой на агентство Nation News.

Выяснилось, что в антипригарном покрытии присутствуют микроскопические частицы перфтороктановой кислоты, которая используется для изделий из тефлона, огнеупорных, грязеотталкивающих, влагоустойчивых материалов.

Вещество обладает токсичными и канцерогенными свойствами.

Например, оно способно увеличить риск возникновения рака печени, поджелудочной железы и половых органов, а также способствует развитию бесплодия, повышению уровня холестерина и снижает устойчивость иммунной системы.

Ранее ученые назвали неожиданное полезное свойство красного вина.