На Украине создают «дополнительную полумиллионную армию»

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов объявил о создании структуры территориальной обороны; в скором времени эта система позволит Киеву поставить под ружье 500 тыс. человек.

В соответствии с проектом украинского генштаба, в каждом регионе страны появятся бригады территориальной обороны, а также отдельные резервные подразделения нацгвардии и погранвойск, передает РИА «Новости».

Как отметил Турчинов, новая структура позволит превратить «в неприступную крепость» каждый район и город.

Создание системы территориальной обороны при этом позволит, по мнению Турчинова, подготовить дополнительный многотысячный резерв для ВСУ, нацгвардии и пограничников.

«В результате мы должны получить дополнительную мощную полумиллионную армию, способную надежно защитить Украину от любого агрессора», – подчеркнул секретарь СНБО.

Также Турчинов добавил, что минобороны и генштаб Украины занимаются подготовкой законопроекта «О территориальной обороне». Отмечается, что после одобрения СНБО документ внесут на рассмотрение Верховной рады.

На этом фоне, напомним, на Украине заявили, что в минобороны страны владеют информацией о нехватке боеприпасов у вооруженных сил.