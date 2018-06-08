Минобороны Украины признало нехватку боеприпасов

В министерстве обороны Украины владеют информацией о нехватке боеприпасов у вооруженных сил, заявил замглавы департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники минобороны страны Владислав Шостак.

«Да, мы владеем такой информацией (о нехватке боеприпасов – прим. ВЗГЛЯД). (…) Как вы знаете, производство комплектующих боеприпасов было развернуто на территории Донецкой и Луганской областей. Мы потеряли эти предприятия», – приводит его слова «РБК–Украина».

По словам Шостака, у Украины есть «определенный дефицит в больших калибрах», которые используются в странах бывшего Советского Союза. «Попытки осуществить закупку в этих странах, к сожалению, оказались тщетными», – сказал он, отметив, что на украинских предприятиях сейчас ведется работа по созданию производства боеприпасов.

Украина испытывает проблемы с производством боеприпасов. В 2016 году стало известно, что в украинской армии имеется серьезный дефицит боеприпасов малых калибров. В том же году секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявлял, что советские боеприпасы, которые использует украинская армия в ходе карательной операции в Донбассе, подходят к концу. Как сообщала газета ВЗГЛЯД, сейчас производство боеприпасов на Украине фактически отсутствует.