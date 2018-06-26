Впервые на ЧМ-2018 матч закончился нулевой ничьей

Ни одного гола не было забито в игре между сборными Франции и Дании в третьем туре группового этапа ЧМ-2018.

Встреча команд Франции и Дании, проходившая на московском стадионе «Лужники» закончилась нулевой ничьей, передает ТАСС.

Это первая игра с нулевым счетом с начала ЧМ-2018. Ранее в 37 матчах чемпионата было забито 97 мячей.