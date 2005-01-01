США конкретизировали угрозы в адрес Турции из-за С-400

Против Турции могут быть введены санкции в случае приобретения российских зенитных ракетных систем С-400, сообщили в Госдепартаменте США.

Турции грозит качественное изменение отношений с США в случае приобретения С-400, сообщил помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл, передает ТАСС.

Он отметил, что представители США во время контактов на высших уровнях говорили о возможных последствиях покупки Турцией С-400. «Мы будем выполнять это, и когда мы определим, что транзакция состоялась, мы введем санкции в соответствии с разделом 231 CAATSA», – сказал он.

В Госдепартаменте подчеркнули, что отношения между двумя странами будет «сложно восстановить», передает РИА «Новости».

Ранее во вторник Госдепартамент США назвал приоритетной задачей предотвращение закупки Анкарой российских зенитных ракетных систем С-400.

Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу отметил, что страна купит у России С-400 и этот вопрос закрыт.