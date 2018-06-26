«Уральские пельмени» выиграли суд у бывшего директора

Преображенский районный суд Москвы обязал компанию бывшего директора «Уральских пельменей» Сергея Нетиевского выплатить коллективу более 5 млн рублей.

«Преображенский районный суд Москвы накануне завершил рассмотрение дела по иску участников коллектива «Уральские пельмени» к своему экс-директору Сергею Нетиевскому и его компании First Hand Media. Причиной спора стала телеверсия концерта, посвященная 16-летию коллектива, в 2009 году. Итогом судебного заседания стало решение об удовлетворении требований со стороны коллектива «Уральские пельмени»: в пользу всех участников команды взыскана сумма свыше 5 млн рублей», – передает РИА «Новости» сообщение команды.

Там уточнили, что в коллективе все концерты являются совместным творческим продуктом и все деньги от продажи прав распределяются на всех участников коллектива.



«В данном случае все получилось по-другому. Сергей Нетиевский, являясь соавтором концерта и на тот момент директором «Уральских пельменей», самостоятельно распорядился правами на смонтированную версию концерта. Сначала права были переданы подконтрольной ему компании First Hand Media, а затем уже от этой компании – телеканалу СТС. Вопреки требованиям закона и несмотря на внутренние договоренности в коллективе, вырученные деньги так и не дошли до соавторов», – заявили «Уральские пельмени».



Напомним, в марте 2018 года бывший директор творческого коллектива «Уральские пельмени», глава компании First Hand Media и шоумен Сергей Нетиевский отсудил у актеров шоу права на архив. Такое решение принял апелляционный арбитражный суд города Москвы.

Позднее артисты просили признать недействительным договор между ТО «Уральские пельмени» и Нетиевским от 1 января 2013 года, а также требовали обязать экс-директора возвратить сумму полученного по договору вознаграждения.