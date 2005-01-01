Немцы удивились реакции россиян на проигрыш сборной

Болельщики отдали должное российской команде, несмотря на ее поражение в матче со сборной Уругвая, сообщает немецкий телеканал Das Erste.

В центре Москвы в фан-зоне царит «огромный уличный карнавал». Болельщики ходят в «усах надежды», которые должны принести удачу российской сборной в следующих играх, передает RT со ссылкой на Das Erste.

На Красной площади, отмечает телеканал, разместили футбольное поле, на котором сыграли довольные болельщики из разных стран: россияне против французов, немцы против датчан.

Болельщик сборной России рассказал, что с началом ЧМ-2018 Москва сильно преобразилась, так как появилось «много иностранцев, очень много туристов».

Игрок из команды немецких болельщиков похвастался, что смог сыграть в футбол на Красной площади. «Для меня чемпионат мира по футболу в России – большая вечеринка», – сказал он. Другой игрок признался, что поначалу опасался ехать в Россию, но ему все понравилось. «Все здесь, однако, мирно, все люди в хорошем настроении», – отметил он.

Отмечается, что Москва живет «в ритме футболе» и, даже возвращаясь домой на метро, многие смотрят лучшие моменты игрового дня.

Напомним, в понедельник сборная Уругвая обыграла сборную России (3:0) в игре группового этапа турнира.