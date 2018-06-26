Шведский тренер высказал претензии к системе видеопросмотра

Система видеопомощи арбитрам (VAR), применяемая в матчах чемпионата мира по футболу, не идеальна и нуждается в доработке, заявил главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон.

«Я позитивно отношусь к VAR, она помогает принимать верные решения, но в нашем матче против команды Германии в эпизоде с неназначенным пенальти судья не воспользовался VAR, когда, казалось, это было необходимо, я был этому очень удивлен», – передает ТАСС слова Андерссона, который добавил, что систему нужно дорабатывать.

По его словам, система эффективна при очевидных нарушениях, а при неоднозначных моментах судья тратит много времени для принятия решения, которое в итоге не всегда оказывается правильным.

«Некоторые решения судей даже после обращения к VAR выглядят странными. В нашем матче с немцами, я думаю, был стопроцентный пенальти», – заявил капитан сборной Швеции Андреас Гранквист.

Напомним, 23 июня немецкая сборная победила соперников из Швеции в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу со счетом 2-1. Матч прошел в Сочи на стадионе «Фишт».