Германия вырвала победу у Швеции на ЧМ по футболу

Немецкая сборная победила соперников из Швеции в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу.

Матч прошел в Сочи на стадионе «Фишт». Германия победила со счетом 2:1, пишет «Чемпионат».

Первый гол забил шведский футболист Ула Тойвонен. Германия ответила голом Марко Ройса.

Тони Кроос забил второй мяч в ворота сборной Швеции на 95-й минуте.

В субботу сборная Мексики обыграла команду Южной Кореи.

После второго тура у Германии и Швеции по три очка. Лидирует в группе F Мексика с шестью очками, замыкает группу Южная Корея, которая потерпела два поражения.