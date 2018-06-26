Кремль оценил возможность строительства ВСМ до Грозного

Тема строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) от Краснодара до Грозного поднималась, решений по этому поводу нет, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Речь идет о служебной переписке, поэтому я здесь ничего не буду говорить субстантивно. Эта тема действительно поднималась, каких-либо решений не выносилось на сей счет. Никаких модальностей, готовых в плане финансирования, включения в тот или иной план, в ту или иную программу пока нет», – цитирует РИА «Новости» Пескова.

По его словам, «подобных перспективных проектов, визионерских проектов очень много на столе».

«И какие из них окажутся рентабельными, реализуемыми, это все может показать только детальная проработка в соответствующих ведомствах. Пока результатов такой проработки еще нет, они еще не готовы», – сказал Песков.



Напомним, во вторник газета «Коммерсант» писала, что глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой построить высокоскоростную железнодорожную магистраль (ВСМ) до Грозного.