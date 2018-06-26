Песков прокомментировал прошение Ягланда о помиловании Сенцова

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что пока не видел послание генсека Совета Европы Турбьерна Ягланда президенту Владимиру Путину с прошением о помиловании украинского режиссера Олега Сенцова.

«Наверное, оно было направлено по дипломатическим каналам. Пока еще я не видел этого письма, поэтому ничего не могу сказать», – сказал Песков, отвечая на вопрос, получали ли в кремле письмо Ягланда, передает РИА «Новости».

В то же время Песков отметил, что по российским законам письмо Ягланда не может стать основанием для каких-либо действий.

Ранее заместитель генсекретаря СЕ Даниэль Хольтген сообщил, что Ягланд собирался 25 июня подать Путину официальное прошение о помиловании Сенцова.

Ранее в Кремле подчеркивали, что общественный резонанс не может влиять на вероятность помилования Сенцова, он сам должен инициировать эту процедуру.